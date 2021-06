Europese Commissie start procedure op tegen België na klachten over privacywaakhond

Kortrijk “Financieel uitgekleed en mentaal kapotge­maakt, maar ik geef mijn levenswerk en passie niet op”: Steven (37) heropent Ultimate Gym

7 juni Steven Lombaert heropent op woensdag 9 juni Ultimate Gym, na een verplichte coronasluiting van 224 dagen. Het is met duizend leden één van de grootste onafhankelijke fitnessclubs van Kortrijk. “De lockdown brak me. Ik kreeg een depressie. Na drie jaar dag en nacht opbouwen, beginnen we weer van nul. Maar het is mijn leven, het is mijn passie. Enkel heropenen kan me redden. De berichten van klanten beginnen te komen. Die doen echt deugd”, vertelt Steven.