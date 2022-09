Europese Commissie maakt aansprakelijkheidsregels voor digitale tijdperk: “Consumenten moeten zich veilig voelen”

De huidige aansprakelijkheidswetgeving is niet uitgerust voor schade veroorzaakt door AI. Een update dringt zich dus op, aldus commissaris voor Justitie Didier Reynders, want consumenten kunnen pas vertrouwen hebben in innovatieve producten wanneer ze goed beschermd worden. “Nieuwe technologieën zoals drones of door AI geëxploiteerde leveringsdiensten kunnen alleen werken als consumenten zich veilig en beschermd voelen”, zei de Belg.

Vereenvoudiging

Reynders presenteerde woensdag een nieuwe richtlijn over AI-aansprakelijkheid. De tekst vereenvoudigt de procedure voor slachtoffers om aan te tonen dat iemands schuld tot schade heeft geleid en berust op twee pijlers. De eerste is het “vermoeden van oorzakelijk verband” dat rechtbanken kunnen hanteren wanneer slachtoffers kunnen aantonen dat de producent of operator een fout heeft begaan die relevant is voor de schade en een oorzakelijk verband met de AI redelijkerwijs waarschijnlijk is. De tweede pijler biedt slachtoffers een recht op toegang tot bewijsmateriaal van bedrijven en leveranciers in gevallen waarin AI met een hoog risico betrokken is.

De richtlijn, die goedgekeurd moet worden door het Europees Parlement en de lidstaten, moet ook claims dekken die buiten de bestaande Europese richtlijn over productaansprakelijkheid vallen, zoals inbreuken op de privacy of schade als gevolg van veiligheidsproblemen. De nieuwe regels zouden het bijvoorbeeld makkelijker maken om compensatie te eisen wanneer men als gevolg van de toepassing van AI-technologie gediscrimineerd wordt in een aanwervingsprocedure.

Productaansprakelijkheid

Behalve de invoering van een AI-specifieke richtlijn stelt de Commissie ook een uitbreiding van de bestaande richtlijn over productaansprakelijkheid voor. Die biedt al bijna veertig jaar lang een vangnet voor burgers die compensatie claimen voor letsels of materiële schade aangericht door defecte producten, maar de richtlijn dekt tot dusver geen producten uit het digitale tijdperk, zoals slimme huishoudelijke apparaten of door AI aangestuurde robots. Deze regels maken ook niet duidelijk wie aansprakelijk is voor defecte software-updates, algoritmes of digitale diensten.

De nieuwe aansprakelijkheidsregels vormen een aanvulling op de algemene wet voor AI die de Commissie vorig jaar heeft gepresenteerd en die momenteel wordt behandeld door de lidstaten en het Europees Parlement.