Europese Commissie lanceert volgende week 'toolbox' voor lidstaten om energiefactuur te verlagen

Bewolkte, regenachti­ge dag met veel wind

6:39 Deze ochtend trekt er een regenzone door het land vanaf de Noordzee naar de Ardennen. In de namiddag komen er opnieuw enkele opklaringen in het noorden en wordt het droog over het westen. Elders blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met afwisselend perioden met regen en aanhoudende regen in het oosten. Dat meldt het KMI. Het kwik haalt amper 8 graden op de Hoge Venen, 12 tot 14 graden in het centrum en 15 graden aan de kust.