Europese Commissie keurt overname VOO door Orange goed

Deal gesloten

“Bijzonder verheugd”

In een reactie zegt Orange dat het verwacht de overname in het tweede kwartaal te kunnen afronden. “We zijn bijzonder verheugd over de beslissing van de Europese Commissie”, zegt Orange-topman Xavier Pichon in een persbericht. “Na meer dan 25 jaar aanwezigheid van Orange in België, betekent de overname van VOO een grote stap die ons in staat stelt om een supersnel netwerk te exploiteren in Wallonië en een deel van Brussel.”