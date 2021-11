Europese Commissie bekritiseert controle van aanlandingsplicht voor Belgische vissers

Gent Overrompe­ling op tweede avond Lichtfesti­val: “We moeten ons ernstig de vraag stellen of zo’n evenemen­ten nog kunnen doorgaan”

De tweede avond van het Lichtfestival in Gent lokte gisteren een massa mensen naar de stad. Uiteindelijk riepen de politie en het stadsbestuur zelf op om het centrum te mijden en een bezoek aan het Lichtfestival uit te stellen. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) stelt zich ernstige vragen bij dit soort evenementen: “Tegelijkertijd zijn er ziekenhuizen die bedden moeten sluiten omdat ze te weinig personeel vinden. We gaan meer dan waarschijnlijk naar 600 gevulde bedden op intensieve zorgen. Tegen die achtergrond moeten we ons ernstig de vraag stellen of zo’n evenementen wel kunnen doorgaan”, zegt hij bij HLN LIVE. Viroloog Marc Van Ranst laat dan weer weten dat het risico op besmettingen buiten klein blijft, maar waarschuwt ook: “Een deel van die menigte trekt nadien door naar de horeca en als er daar geen goede ventilatie is... dan wordt het gevaarlijk.”

