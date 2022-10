Europees Parlement wil elke 60 kilometer een laadpaal voor elektrische auto's op snelwegen

337.000 laadstations in EU

De doelstellingen zijn vervat in een verordening, wat ze rechtstreeks van kracht maakt in de lidstaten. De Commissie had in 2013 al eens een richtlijn over laadpalen voorgesteld, maar de lidstaten hebben dat initiatief toen fors uitgehold, zo klaagt de Duitse rapporteur Ismail Ertug aan. “Er zijn momenteel 377.000 laadstations in de EU, maar dat is slechts de helft van wat we hadden kunnen bereiken indien de lidstaten hun beloftes hadden gehouden.”