Europees Parlement laat bedrijven toe kindermisbruik op te sporen en verwijderen van hun platform dankzij uitzondering op privacyrichtlijn

Als gevolg van een uitbreiding van de richtlijn in december 2020 konden de providers hun opsporingstechnologie enkel nog toepassen als gebruikers daarmee instemden. Doordat de juridische rugdekking voor die aanpak van kinderporno wegviel, daalde het aantal meldingen vrijwel meteen.



Nochtans is kinderporno een nog steeds groeiend fenomeen. "De pandemie en de lockdown hebben een enorme negatieve impact gehad op het misbruik van kinderen en jongeren", zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). "Uit cijfers bleek eerder al hoe het aantal gevallen van de aantasting van de seksuele integriteit bij kinderen en jongeren is verdubbeld. Het aantal meldingen van beelden van kindermisbruik verdrievoudigde tijdens de lockdown."

Om de online dienstverleners en communicatiediensten opnieuw in staat te stellen online kindermisbruik proactief op te sporen, kwamen het Europees Parlement en de Raad overeen maximaal drie jaar lang een uitzondering op de ePrivacy-richtlijn toe te staan. "We hebben deze bedrijven nodig in deze strijd als we het misbruik daadwerkelijk willen tegengaan", zegt Hilde Vautmans (Open Vld). "We moeten hun inspanningen toelaten en zelfs aanmoedigen, want zonder hen zijn onze acties een maat voor niets. Als wetgevers is het onze plicht om een duidelijk wettelijk kader te verzekeren waarbinnen online dienstverleners kunnen werken om onze kinderen te beschermen."

Ook Assita Kanko (N-VA) heeft de tijdelijke, beperkte afwijking van de privacyregels goedgekeurd. "Dit kan natuurlijk alleen maar gebeuren op een manier die de privacy van de gewone gebruiker niet in gevaar brengt. Het scannen en rapporteren is daarom onderworpen aan een zeer duidelijke en strengere procedure. Privacy is voor de N-VA erg belangrijk, maar we gaan kinderen niet in de steek laten en met het evenwicht uit dit akkoord, hoeft dat ook niet."

De tijdelijke maatregel werd dinsdag goedgekeurd met 537 stemmen voor en 33 tegen, bij 24 onthoudingen. Meteen is de basis gelegd voor een duurzame oplossing. De Europese Commissie wordt nu namelijk gevraagd nieuwe, duidelijke en alomvattende regels voor te leggen "die op lange termijn de verantwoordelijkheden van alle actoren vastleggen, waaronder dus ook de online dienstverleners", besluit Hilde Vautmans.