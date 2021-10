Europees Parlement eist nultolerantie voor alcohol en drugs in het verkeer

TV RECENSIE. ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’: “Even teleurstel­lend als een doorsnee zoektocht naar porno”

5 oktober ‘Sex sells’ en dat adagium willen ze ook bij Streamz uittesten. De streamingdienst pakt sinds 4 oktober uit met een vierdelige reeks over het pikantste der sociale mediaplatformen: OnlyFans. In ‘De Naakte Vlaamse Waarheid’ wordt een achttal content creators gevolgd die tot het uiterste gaan om hun fanbasis tevreden te houden. Maar is deze zwoele docuserie ook de moeite waard om te bingen? Bram De Brabander zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.