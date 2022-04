Europees Hof voor Rechten van de Mens tikt België op de vingers om erkenning erediensten

Nog nooit zoveel werknemers afwezig door korte ziekte

Het korte ziekteverzuim in België — werknemers die een dag of enkele dagen tot maximaal een maand afwezig zijn — is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot een recordhoogte. Het ging om 3,6 procent van alle werkdagen, zo blijkt dinsdag uit een analyse van het HR-dienstenbedrijf Acerta.

