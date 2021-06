Europees Hof vindt dat 'vreemdelingenwet' Theo Francken te ver gaat voor EU-burgers

Nieuwpoort Ballon oplaten in Nieuwpoort? Tot 250 euro boete: “Te slecht voor het milieu”

21 juni Wie in Nieuwpoort een ballon oplaat, zonder te weten waar die zal landen, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 250 euro. “Dus ook geen symbolische ballon, op bijvoorbeeld een begrafenis of schoolfeest”, zegt milieuschepen Kris Vandecasteele. Sven Fransen, bezieler van de Eneco Clean Beach Cup, is tevreden met het ballonverbod. Geef uw mening in de poll onderaan dit artikel.