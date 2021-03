Europarlementslid Guy Verhofstadt (67) al gevaccineerd

Medewerk­ster van parket Antwerpen aangehou­den in nasleep Operatie Sky

7:24 Een medewerker van het parket van Antwerpen is aangehouden in de nasleep van Operatie Sky. Dat is bevestigd aan onze redactie. Er werd een dossier opgemaakt nadat speurders de vele miljoenen berichten in Operatie Sky uitlazen, waaruit bleek dat de medewerker verdachte handelingen stelde.