Europarlementsleden pleiten voor visumbeperkingen voor betrokkenheid bij oorlog of regime

PORTRET. Europarle­ment krijgt voorzit­ster uit piepklein land. Ze is feministe maar ook tegen abortus

Roberta Metsola (42) is de nieuwe voorzitter van het Europees parlement. Het is nog maar de derde keer in de geschiedenis van ’s werelds tweede grootste democratische orgaan dat een vrouw voorzitter is, én ze is de jongste ooit. De Maltese Metsola werpt zich op als feministe, al is ze wel tegen abortus. En terwijl er al vaak een hoop gedoe was over mannen die een vrouw geen hand wilden geven, kwam zij ooit met het omgekeerde in het nieuws — al had dat toen geen uitstaans met het geslacht van de betrokkene.

18 januari