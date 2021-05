Europa zet licht op groen voor overname van Essent door Luminus

Middelkerke Marc Van Ranst reageert op beelden van dansende mensen in Middelker­ke: “Hier heb ik geen begrip voor. Ik heb er Jean-Ma­rie voor gewaar­schuwd”

2 mei In Middelkerke is gisterenmiddag een spontane flashmob ontstaan op de Zeedijk. Mensen sloegen aan het dansen toen enkele muzikanten begonnen zingen. Viroloog Marc Van Ranst kan weinig begrip opbrengen voor de taferelen. Verrast is hij evenwel niet. “Ik had Jean-Marie hiervoor gewaarschuwd.”