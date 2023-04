Europa verzegelt Chinees magazijn zonnepanelen in Zeebrugge

Waals Parlement “gooit met geld” tijdens renovatie: van koffiezet van 2.400 euro tot zetel van 18.000 euro

Het gerenoveerde Waals Parlement, dat in september officieel de deuren opent, ligt opnieuw onder vuur. Om te beginnen zal de renovatie niet alleen vier keer meer kosten dan wat oorspronkelijk werd begroot: ruim 46 miljoen euro in plaats van 10 miljoen euro. Ook op het interieur werd niet op een euro meer of minder gezien: van een koffiezet van 2.400 euro tot een zetel van 18.000 euro.