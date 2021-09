Europa verbiedt verschillende kleuren tatoeage-inkt, Fabrizio: “Het moet een keuze blijven”

Black-out of pure psychopaat? Proces gestart tegen man die joggende arts (42) ontvoerde, wurgde en in koffer van wagen in rivier dumpte

16:36 In Namen is het assisenproces gestart tegen Xavier Van Dam (31). De man wordt beschuldigd van het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van Wivinne Marion (42). De arts en moeder van twee was op de ochtend van 1 november 2018 aan het joggen in Namen, toen haar pad dat van Van Dam kruiste. Ze zou het niet navertellen.