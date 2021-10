Europa verbiedt huidige tatoeage-inkt vanaf 2022: tatoeëerders in zak en as

OVERZICHT. Gemiddeld aantal overlij­dens gedaald met bijna 20 procent

8:07 Het gemiddeld aantal mensen dat in België per dag overleden is aan de gevolgen van Covid-19 is in de voorbije periode gedaald. In de week tot en met 4 oktober is er sprake van gemiddeld 7,1 sterfgevallen per dag, of 18 procent minder dan de week ervoor. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinsituut Sciensano. Het reproductiegetal duikt net onder 1.