Europa buigt zich vandaag over goedkeuring vaccin Johnson & Johnson: “Geen problemen verwacht”

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) buigt zich vandaag over het coronavaccin van Johnson & Johnson. Als het goedgekeurd wordt, zal het een extra pijl zijn op de boog van onze vaccinatiecampagne. Diensthoofd Isabel Leroux-Roels van het Centrum voor Vaccinologie aan het UZ Gent verwacht geen problemen. Dat heeft ze gezegd in De Ochtend op Radio 1.

“Ik denk niet dat het vaccin rood licht zal krijgen”, klonk het. “De goedkeuring van het Amerikaanse Geneesmiddelenagentschap FDA (op 27 februari, red.) is al een goed teken.”

Het vaccin biedt belangrijke voordelen in vergelijking met de drie andere vaccins die al goedgekeurd werden door de EMA: die van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Er is maar één prik nodig in plaats van twee en het vaccin kan bewaard worden bij koelkasttemperatuur in plaats van in de diepvries. “Het is goed om een extra vaccin te hebben. Het kan de uitrol van de vaccinatiestrategie versnellen”, aldus Leroux-Roels.

Techniek

Het vaccin maakt gebruik van dezelfde techniek als dat van AstraZeneca, met dat verschil dat er een menselijk verkoudheidsvirus gebruikt wordt in plaats van een verkoudheidsvirus van chimpansees. “Het verkoudheidsvirus is onschadelijk gemaakt en dient als koerier”, aldus Leroux-Roels. “Verder werkt het vaccin zoals de andere, met een stukje DNA dat naar RNA en eiwit wordt omgezet in het lichaam.”

Zoals gezegd biedt het vaccin van Johnson & Johnson al voldoende bescherming na één prik, maar er wordt bekeken of een tweede prik op een later tijdstip nog een extra boost kan geven. “Johnson & Johnson heeft van in het begin nagedacht over beide strategieën”, klinkt het. “De strategie met één prik werd snelst opgezet en op dit moment loopt een studie naar de strategie met twee doses. Resultaten daarvan zijn er nog niet. De eerste dosis geeft in elk geval al een goede basisimmuniteit en beschermt heel goed tegen zware ziekte en hospitalisatie. Een tweede prik zou interessant kunnen zijn voor langdurige bescherming. Die prik kan dan gegeven worden na bijvoorbeeld zes maanden of een jaar.”

Griepvaccin

Leroux-Roels beklemtoont dat het vaccin niet moet onderdoen voor de andere die al goedgekeurd zijn. Johnson & Johnson beschermt voor 85 procent tegen ernstige ziekte, terwijl dat percentage bij Pfizer op 95 procent ligt, maar dat maakt geen groot verschil, zegt ze. “De studies werden bij andere populaties uitgevoerd en op andere momenten. Zo werd het vaccin van Johnson & Johnson ook in Zuid-Afrika getest (waar een gevaarlijker variant de ronde doet, red.). Pfizer moest daar minder rekening mee houden. Je kan het dus niet één op één vergelijken. Het vaccin werkt in elk geval een pak beter dan ons jaarlijks griepvaccin.”

Bij de studie van Johnson & Johnson zaten bovendien voldoende oudere personen, in tegenstelling tot bij die van AstraZeneca. Daardoor weten we dat het effect bij ouderen effectief in dezelfde lijn ligt als bij jongeren en is daar geen extra onderzoek meer voor nodig.

Ons land bestelde 5,1 miljoen doses van het vaccin van Johnson & Johnson. Het zou vanaf begin april geleverd worden als het wordt goedgekeurd. Vanaf midden april zou het dan toegediend kunnen worden.

