Europa boekt amper vooruitgang in gendergelijkheid, België scoort bovengemiddeld

Momenteel bedraagt de gemiddelde score 68,6 op 100, slechts 5,5 punten hoger dan in 2010. Zweden, Denemarken en Nederland presteren het best, hoewel de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in Zweden en Denemarken is gestagneerd. In Griekenland, Hongarije en Roemenië verloopt de vooruitgang het moeizaamst. België is, samen met Litouwen, Kroatië en Nederland, een van de sterkste stijgers.



De index is vooral gebaseerd op gegevens uit 2020, het eerste pandemiejaar. “In tijden van onzekerheid en onrust mogen vrouwen, in al hun diversiteit, niet het onderspit delven”, dat zegt Helena Dalli, Europees commissaris voor Gelijkheid, in een persbericht. “We moeten onze inspanningen voor gendergelijkheid voortzetten. In de nasleep van de pandemie, de Russische invasie in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende economische crisis moeten zowel regionale instellingen als EU-landen bij hun begrotings- en beleidsmaatregelen oog houden voor gendergelijkheid.”