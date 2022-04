Euronav: “Fusieplan creëert beste weg naar waardecreatie”

Nu al àlle Kin­der-producten uit fabriek Aarlen teruggeroe­pen: FAVV sluit fabriek

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) trekt de toelating van de Ferrero-fabriek in Aarlen in. Dat meldt het in een persbericht. Daarnaast wordt aan alle distributiebedrijven gevraagd om alle Kinder-producten uit de fabriek uit de rekken te halen.

17:34