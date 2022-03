EuroMillions-winnaar heeft zich eindelijk gemeld: vrouw krijgt 1 miljoen dankzij lotje van 2,5 euro

Europese vastgoed­prij­zen in de lift, op één na sterkste stijging in België

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de vastgoedprijzen in de Europese Unie flink gestegen. In België steeg de prijs met 11,8 procent tot bijna 2.200 euro per vierkante meter. Dat is de op één na sterkste groei na Duitsland (+23,5 procent). Dat blijkt uit een studie over zeven Europese landen die Immoweb donderdag heeft gepubliceerd samen met Meilleurs Agents, de leider in online immoschatting.

