Eupen, waar het eerste huis overstroomde en de eerste dode viel: “Ik word nog altijd nerveus als het begint te regenen”

Vooruit: “Diependae­le heeft veel geld, maar wat doet hij voor sociale woningbouw? Niets”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) beschikte in 2021 over een budget van 1,77 miljard euro voor sociale woningbouw. Tegen het einde van het jaar schoot daar nog 1,10 miljard euro van over. Dat stelt Vlaams parlementslid Maxim Veys van oppositiepartij Vooruit aan de kaak in zijn reactie op de nieuwe toename van het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning. “Deze minister heeft veel geld, maar wat doet hij? Niets”, zegt Veys.

8 juli