EU wil Oekraïne aansluiten op Europees stroomnetwerk

Entso-E, de Europese koepel van stroomnetbeheerders, ontving zondag een vraag van de Oekraïense stroomnetbeheerder Ukrenergo voor een dringende koppeling. Sinds de lancering van de Russische militaire operaties in Oekraïne is het land immers afgekoppeld van het Russische net. Daardoor functioneert het Oekraïense netwerk momenteel totaal geïsoleerd.

Volgens eurocommissaris voor Energie Kadri Simson was er maandag "brede overeenstemming" onder de energieministers om op die vraag in te gaan. "Dit is technisch een hele uitdaging, maar het is iets tastbaars dat we als Europa kunnen doen voor Oekraïne", zei Simson. Ze wees erop dat er al jaren gewerkt wordt aan die synchronisatie met het Oekraïense netwerk, die in normale omstandigheden volgend jaar gerealiseerd zou worden.

Beveiliging

De netwerkbeheerders moeten zich nu over de technische voorwaarden en veiligheidskwesties buigen. "Het netwerk moet beveiligd worden volgens de Europese normen, zodat we niet geconfronteerd kunnen worden met een black-out in heel Europa indien het Russische leger een elektriciteitscentrale in Oekraïne in handen krijgt", zo schetste de Duitse minister van Economie en Klimaat Robert Habeck de inzet voor aanvang van de vergadering.

De lidstaten werken ook samen om brandstofleveringen aan Oekraïne te voorzien. België kondigde eerder al aan 3.800 ton brandstof voor Oekraïne vrij te maken.

Bevoorrading gegarandeerd

Wat de energiebevoorrading van Europa betreft, blijft de Commissie bij haar analyse dat de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is voor deze winter. Dat zou ook gelden voor een scenario waarin Moskou als vergelding voor de Europese sancties de gaskraan helemaal zou dichtdraaien. "Dat zou een uitdaging zijn, maar we beschikken over instrumenten", zei Kadri. Rusland is goed voor 40 procent van de Europese gasimport.

De Commissie en de lidstaten werken al een tijdje aan pistes om de toevoer van buiten Europa te maximaliseren, met name wat LNG betreft. België heeft als Europese aardgashub aangeboden om de LNG-haven van Zeebrugge maximaal in te zetten voor toelevering naar onze buurlanden, aldus minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Wat de olievoorziening betreft staan de lidstaten volgens haar klaar om strategische voorraden vrij te geven indien noodzakelijk.

Van der Straeten vond tijdens de vergadering naar eigen zeggen ook veel bijval voor haar oproep om forse ingrepen te doen om de stijging van de energieprijzen te beperken. De minister pleit voor een Europese plafonnering van de gasprijzen. Simson liet verstaan dat de Commissie volgende week een mededeling zal doen over een actualisering van de 'gereedschapskist' die ingezet kan worden om de prijzen in bedwang te houden.