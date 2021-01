EU verdubbelt bestelling Pfizer-vaccins: ook vaccinaties in ons land kunnen nu versneld worden

Dit ligt er vandaag op tafel van Overlegco­mité: geen versoepe­lin­gen, wel plan C

8:55 “Verwacht niet te veel van het Overlegcomité, of eigenlijk zelfs niets.” Dat is de algemene teneur bij de politici. Versoepelingen staan vandaag niet op de agenda, strengere regels evenmin. Al zal er wel aan een plan C gewerkt worden, voor als de cijfers alsnog dramatisch worden: de Britse variant baart grote zorgen.