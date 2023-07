EU sluit migratiedeal met Tunesië

Update Vader van baby die overleed in Luiks ziekenhuis aangehou­den op verdenking van doodslag

De ouders van de baby die vorige week overleed in het Hôpital de la Citadelle in Luik zijn vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen. De vader (25) van de zes maand oude Enora is aangehouden voor doodslag, haar moeder (20) gaat vrijuit. Dat meldt het parket van Luik. Afgelopen weekend vonden artsen sporen van kalmeermiddelen in het bloed van het meisje, dat ook gewond was aan haar schedel.