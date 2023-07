EU sluit migratiedeal met Tunesië, maar stuit al op kritiek: “Vooral mensensmokkelaars zullen profiteren”

De Europese Unie en Tunesië hebben een akkoord bereikt over migratie. Dat maakte een woordvoerder van de Nederlandse premier Mark Rutte bekend. Hij is zondag samen met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Giorgia Meloni naar het Noord-Afrikaanse land gevlogen om de laatste obstakels uit de weg te ruimen. Rutte sprak van een “ware mijlpaal”.

Vooraf was er al optimisme dat er een akkoord zou worden bereikt met president Kais Saied. In ruil voor financiële steun gaat de Tunesische regering maatregelen nemen om de clandestiene oversteek van migranten te stoppen. Daarnaast worden er ook over andere zaken afspraken gemaakt. De EU steekt onder meer geld in digitalisering, modernisering van het onderwijs en duurzame energieprojecten. Tunesië heeft hulp nodig omdat de economie van het land in zwaar weer verkeert.

“#TeamEuropa is terug in Tunis. Een maand geleden waren we hier samen om een nieuw partnerschap met Tunesië te lanceren. En vandaag zetten we het voort”, schreef Von der Leyen op Twitter.

Toen het trio ruim een maand geleden ook al in Tunesië was, lukte het niet om tot een akkoord te komen over migratie. De eerste afspraken werden wel al gemaakt. Tunesië werd toen 900 miljoen euro financiële hulp in het vooruitzicht gesteld. Nog eens 100 miljoen zou snel beschikbaar komen voor grensbewaking en het terugsturen van migranten. Om de eerste problemen aan te pakken kreeg het land direct 150 miljoen.

Volgens ingewijden was een van de problemen dat een groot deel van het EU-geld, in de vorm van leningen, gekoppeld is aan een hervormingsprogramma van 1,9 miljard dollar van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ook over de besteding van de 100 miljoen werd nog onderhandeld.

De Tunesië-deal wordt nu aan de EU-landen voorgelegd. De Europese Commissie wil met meer landen rond Europa tot dit soort akkoorden komen. De deal met Tunesië moet daarbij als een soort blauwdruk dienen, zei Von der Leyen eind vorige week. In 2016 sloot de EU een migratiedeal met Turkije.

Overwinning voor mensensmokkelaars?

De deal leidt ook tot kritiek. De autocratische president Saied onderdrukt de oppositie. Ook is er kritiek op de behandeling van migranten in Tunesië. Eerder deze maand werden nog honderden migranten naar de woestijn aan de grens met Libië gestuurd na ongeregeldheden in de Tunesische stad Sfax.

Amnesty International toont zich zeer kritisch over de migratiedeal en denkt dat vooral mensensmokkelaars profiteren van de deal. “Zolang er geen legale migratieroutes zijn, blijven vluchtelingen en migranten op mensensmokkelaars rekenen. Bovendien valt het nog te bezien hoe de EU en Tunesië mensensmokkel gaan aanpakken.”

De mensenrechtenorganisatie denkt dat het niet toevallig is dat er voor de term ‘deal’ is gekozen en niet voor ‘verdrag’ of ‘overeenkomst’. “Hiermee denkt Europa namelijk de handen vrij te hebben. Nu de deal eenmaal is gesloten, is het doel behaald en kijken de Europese leiders liever niet achterom. Laat Europa, met Rutte voorop, zichzelf een spiegel voorhouden en de waardigheid terugbrengen in afspraken over mensen op de vlucht.”