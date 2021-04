EU sleept AstraZeneca voor de rechter voor het “niet nakomen van leveringscontracten”

Steven Van Gucht: “Perspec­tief op versoepe­lin­gen kan nog, maar is zeker niet vanzelf­spre­kend”

9:56 Nieuwe modellen van biostatistici tonen dat grote versoepelingen op 8 mei te vroeg komen. Bij HLN LIVE gaf biostatistius Geert Molenberghs meer uitleg. “Het is belangrijk dat we ook de huidige cijfers in het oog houden en die blijven vrij hoog.” Ook viroloog Steven Van Gucht is er niet helemaal gerust in.