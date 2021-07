EU-ministers zetten licht op groen voor Belgisch relanceplan

INTERVIEW. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) over algemene staking: “Een ongeloof­lijk signaal van mislukking”

29 maart 200 miljoen euro geeft Vlaanderen in april aan ondernemers en handelaars die alweer hun omzet zien kelderen of moeten sluiten. Als straks de relance in beeld komt, pompt de overheid 4 miljard euro in de economie. Meer dan 50.000 mensen zitten in langdurige tijdelijke werkloosheid. Het land is in lockdown, alweer. En toch staken de vakbonden 24 uur lang, want er is geen akkoord over de loonmarge. “Een ongelooflijk signaal van mislukking”, noemt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) dat.