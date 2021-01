EU breidt strategische medische reserve uit: ook België zorgt mee voor opslag

OVERZICHT. Opnieuw veertien procent meer nieuwe besmettin­gen vastge­steld

8:08 Voor de derde dag op rij rapporteert gezondheidsinstituut Sciensano een stijgend aantal vastgestelde coronabesmettingen in België. Het gemiddelde dagcijfer tussen 1 en 7 januari lag op 1.816 gevallen. Dat is 14 procent hoger dan in de laatste week van 2020.