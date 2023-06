EU bezorgd over complexere drugsmarkt: 41 nieuwe drugs geregistreerd in 2022

Het waarnemingscentrum moet vaststellen dat de drugsmarkt welig blijft tieren. Bovendien neemt de omvang en complexiteit van de illegale drugsproductie almaar toe. Gebruikers worden blootgesteld aan steeds meer psychoactieve substanties, die vaak krachtig en zuiver zijn. Omdat ze vaak in pillen of poeders worden verkocht die op elkaar lijken, bestaat het risico dat gebruikers zich onbewust zijn van wat ze tot zich nemen.

“Ik vat het als volgt samen: “Overal. Alles. Iedereen”. De gevestigde illegale drugs zijn breed toegankelijk en er blijven krachtige nieuwe substanties opduiken. Bijna alles met psychoactieve eigenschappen kan op de drugsmarkt belanden, vaak verkeerd gelabeld of in mengvorm”, stelt directeur Alexis Goosdeel. De Belg hamert onder meer op de nood aan versterkte forensische en toxicologische testcapaciteit en sensibiliseringscampagnes.

Ook cannabis en cocaïne volgen die trend

De grote toevloed van cocaïne uit Zuid-Amerika blijft eveneens zorgen baren. In 2021 werd een recordaantal van 303 ton in beslag genomen in de Europese Unie. Met hun wereldhavens vertegenwoordigen België (96 ton) en Nederland (72 ton) meer dan de helft van het volume, en voorlopige cijfers voor 2022 geven aan dat de vangst in de haven van Antwerpen steeg tot 110 ton. Intussen lijkt ook de productie op Europees grondgebied toe te nemen. In 2021 werden 34 laboratoria, ontmanteld, tegen 23 in 2020. Ongeveer 3,7 miljoen Europeanen (1,3 procent) zouden het voorbije jaar cocaïne gebruikt hebben.