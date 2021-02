Ethisch debat laait op: moet de overheid het coronavaccin niet verplichten?

Conner Rousseau (sp.a) in nieuwjaars­toe­spraak: “Eens kwetsbare groepen gevacci­neerd zijn, moet leven voor iedereen weer open”

17:41 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft in zijn nieuwjaarstoespraak een datum geplakt op de naamsverandering van de partij: op 21 maart wordt de sp.a officieel VOORUIT. Daarnaast herhaalde hij zijn oproep om een ‘zomerfonds’ in het leven te roepen, dat de eventsector financieel moet ondersteunen. “Het is tijd om perspectief eindelijk om te zetten in concrete acties.”