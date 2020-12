ETHERPROCES. “Ze heeft bekend. Wat wil je nog meer?”

ETHERPRO­CES. “Kenny, weet één ding. Ik heb onze Ferre niks aangedaan. Nooit. Niks”

16 december Ann Vandekerckhove heeft zich op het proces over de moord op haar zoon Ferre verontschuldigd tegenover de papa van de dode jongen. “Kenny, het spijt me dat het zover gekomen is. Ik besef nu dat ik verkeerd bezig was. De rommel in huis. Mijn verslaving. Ik hoop dat je me ooit kan vergeven.” Haar ex aanvaardde de excuses. “Maar vergeven? Ik weet niet of ik dat ooit zal kunnen.”