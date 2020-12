ETHERPROCES. Vermoordde Ann (46) haar zoontje Ferre (8) door hem ether te laten drinken?

Sint-Lievens-Houtem Vrouw mist bocht en raakt tegenlig­ger: moeder en baby afgevoerd

13:42 In de Espenhoek in Sint-Lievens-Houtem is een vrouw met haar wagen rechtdoor gereden in een bocht naar rechts. Ze knalde daarbij frontaal op een tegenligger met daarin een paar maanden oude baby op de achterbank. De mama van de baby raakte zwaargewond en werd door de brandweer bevrijd uit haar verhakkelde wagen. Zij en haar baby werden net als de andere bestuurster naar het ziekenhuis in Zottegem gebracht.