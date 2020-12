ETHERPROCES. “Kenny, weet één ding. Ik heb onze Ferre niks aangedaan. Nooit. Niks”

Zij was verpleegkundige. Hij ambulancier. Zij een muurbloempje zonder een greintje zelfvertrouwen. Hij evenmin een womanizer. Allebei hadden ze voordien ooit één liefje gehad. Ze vonden elkaar in de gangen van het hospitaal, kregen snel een kind en trouwden. Sindsdien vertellen ze elk hun versie van die liefdesgeschiedenis. Kenny Dewerchin gisteren op de getuigenstoel: “Collega’s lieten me weten dat Ann ‘een oogske’ op mij had. Zo is het begonnen.” Ann Vandekerckhove eerder aan de voorzitter. “Hij kwam altijd maar langs op de afdeling waar ik stond. Op den duur ook tijdens mijn nachtdiensten. Zo voelde ik dat hij wel iets in mij zag.” Wat beschuldigde nog vertelde, was dat ze eigenlijk niet verliefd was. Enkel gevleid dat er eindelijk iemand interesse toonde. Het had om het even wie kunnen zijn.