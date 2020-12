ETHERPROCES. “Hoe er ether in die petflessen kwam? Geen idee”

Recordaan­tal inschrij­vin­gen voor hoger onderwijs in coronajaar

13 december Dit academiejaar (2020-2021) zijn er, middenin de coronacrisis, 270.680 inschrijvingen geteld voor de basisopleidingen en schakelprogramma's van het hoger onderwijs. Dat is 4,5 procent méér dan vorig jaar en het hoogste cijfer ooit, meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De cijfers staan ook in De Zondag. Er is een stijging in alle soorten opleidingen. De lerarenopleidingen én de opleidingen in de gezondheidszorg laten een mooie groei optekenen.