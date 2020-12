ETHERPROCES. Hoe aanneembaar is het dat een kind uit zichzelf ether drinkt?

“Elke leerling krijgt laptop vanaf vijfde leerjaar”: Weyts investeert 375 miljoen

8:26 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil élke leerling vanaf het vijfde leerjaar een eigen laptop geven. Hij trekt daarvoor 375 miljoen euro uit, verspreid over twee jaar. "Dit is historisch te noemen", zegt hij zelf. "Eindelijk stapt ons onderwijs het digitale tijdperk in."