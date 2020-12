ETHERPROCES. 15 jaar voor gifmoord op Ferre (8), maar moeder kan in de lente van 2022 al vrijkomen

ETHERPRO­CES. Vandekerck­ho­ve schuldig aan gifmoord: “Ze heeft bekend. Wat wil je nog meer?”

10:17 Op het etherproces is er veel en lang gepleit. De burgerlijke partijen vroegen de schuldigverklaring van Ann Vandekerckhove (46) aan moord op haar zoon Ferre (8). Aanklager Bergen zelfs aan gifmoord. Pure symboliek dit laatste, want in de praktijk verandert dat niets. De verdediging bepleitte dat de jury ‘nee’ zou antwoorden op de schuldvragen over de moord. Volgens meester Anthony Mallego maakte zijn cliënte zich enkel schuldig aan onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid. De jury had daar uiteindelijk geen oor naar.