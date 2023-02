Esthetische artsen zien lelijke gevolgen van goedkope - vaak buitenlandse - operaties: “Helft van tijd moet ik andermans werk corrigeren”

Buren in shock nadat man zijn ex-vrouw, baby en peuter doodt: “Er was wel eens wat gestommel, maar nooit slaande ruzie”

In een appartement aan de Houtmolenstraat in Pelt heeft een man zondagavond een vrouw en haar twee kinderen gedood, waarna hij op de vlucht is geslagen. De dader werd later op de avond dood teruggevonden, zo bevestigt het parket.

8:30