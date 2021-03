Essentiel-topvrouw Inge Onsea: “Ik was assistente bij een goochelaar en backing vocal bij de Dinky Toys. Ik zeg op alles ‘ja’”

Commissie voor hulp aan slachtof­fers terreuraan­sla­gen keerde al 6 miljoen euro uit

17:13 De commissie voor financiële hulp aan slachtoffers heeft 1.572 aanvragen gekregen in verband met de verschillende terreuraanslagen in België. In totaal is al 5,9 miljoen euro aan financiële hulp toegekend, waarvan 2 miljoen in de vorm van een voorschot. Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.