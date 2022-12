Esmeralda (24) al bijna twee weken vermist, parket verspreidt opsporingsbericht

Nadia (28) verdween vijf dagen geleden vlak bij Belgische grens, familie ten einde raad: “We snappen er niets van”

In en rond het Nederlandse Heerlen, op zo’n 25 kilometer van de Belgische grens, wordt al vijf dagen met man en macht gezocht naar een jonge vrouw. Nadia Weertman (28) verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een misdrijf. “We kunnen om die reden niet groot en gericht opschalen. Het enige wat we nu kunnen doen, is camerabeelden bekijken en praten met getuigen”, laat een woordvoerder weten. De politie probeert wel een paar gaten in haar tijdlijn op te vullen. De vermissing roept bij haar familie duizend vragen op.

