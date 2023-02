Esmée Minnaert overleefde zelfmoordpoging en is vandaag een gelukkige mama: “Mensen noemen zelfmoord vaak egoïstisch, maar dat is het niet”

‘Boven de wolken’ fotogra­feert 5.000ste sterren­kind­je: “Iedereen valt achterover van dat getal, maar niemand steunt ons structu­reel”

‘Boven de wolken’ heeft vandaag voor de 5.000ste keer een baby gefotografeerd die voor, tijdens of kort na de bevalling is gestorven. 270 fotografen hebben zo al tienduizend ouders geluk geschonken tijdens het ongelukkigste moment van hun leven. Een fraaie mijlpaal, wetende dat de vzw anderhalf jaar geleden bijna de boeken moest sluiten. “Vandaag hebben we weer hoop. Al denken we soms: ‘Mannekes, wat wil je dat we nog meer doen om erkend te worden?’”