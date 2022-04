Escorte (27) mag op TikTok voorlopig geen vragen over seks meer beantwoorden: “Niet iedereen begrijpt wat ik doe”

Deze 2 sekswer­kers zijn blij dat hun job niet langer strafbaar is. “Eindelijk een beetje waardering”

“Sinds ik met online boekingen kan werken, heb ik geen gedoe meer met mannen die valse afspraken maken, me uitschelden of me de les spellen.” Recent raakte bekend dat sekswerk in België gedecriminaliseerd wordt. In de praktijk brengt dat een heleboel voordelen met zich mee voor sekswerkers, maar wat denken ze er zelf van? Een pornoproducente en escorte reageren. “Als we extra belastingen moeten betalen, moeten onze klanten straks nog meer geld neerleggen om met ons af te spreken.”

22 maart