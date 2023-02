Erover praten is goed, zegt de expert. “Maar aub, speculeer niet naar oorzaken of schuldigen”

Demir gaat taken en bevoegdhe­den energiere­gu­la­tor VREG inperken

Terwijl Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) juridisch in de clinch ligt met de VREG over het capaciteitstarief, heeft ze binnen de regering groen licht gekregen om de taken en bevoegdheden van de energieregulator in te perken. “We moeten ernstig bekijken of de slinger niet is doorgeslagen”, zegt Demir.