Erika Vlieghe waarschuwde begin mei al en nu annuleert Pukkelpop: “Moeilijke, maar veiligste beslissing”

De beslissing om Pukkelpop dit jaar toch niet te laten doorgaan, lokt op sociale media heel wat teleurgestelde en boze reacties uit. “Ik begrijp dat dit voor veel mensen hard aankomt”, zegt infectiologe Erika Vlieghe. “Dit zal ongetwijfeld een moeilijke beslissing zijn geweest, maar in mijn ogen is het wel de juiste.” Als voorzitster van adviesraad GEMS liet ze begin mei al verstaan dat het voorstel van de regering om grote festivals toe te staan in augustus “haaks stond” op wat de experts hadden voorgesteld.

Deze ochtend kondigde de organisatie van Pukkelpop aan dat de editie van dit jaar dan toch niet doorgaat. Vooral de praktische uitvoering van het Covid Safe Ticket baarde kopzorgen. Met zo’n ticket konden bezoekers zonder mondmasker of afstandsregels het festival bijwonen, maar dan moesten ze ofwel volledig gevaccineerd zijn, een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of een sneltest van maximaal 24 uur oud kunnen voorleggen. Omdat Pukkelpop vooral een jong, en dus niet-gevaccineerd publiek, trekt, zou dat betekenen dat duizenden mensen zich op het meerdaagse festival moeten laten hertesten. En dat is volgens Pukkelpop praktisch onhaalbaar.

Vlieghe begrijpt de beslissing van de organisatie om op grond daarvan het festival dit jaar te annuleren. “Het is niet evident om zo’n grootschalig evenement goed en veilig te organiseren, want daar is inderdaad veel testing voor nodig. We hebben in Nederland ook gezien dat het moeilijk is om een veilig massa-evenement succesvol tot stand te brengen”, klinkt het. De infectiologe spreekt daarom van een “moeilijke, maar veilige beslissing van de organisatie”.

“Enorm risico”

Zelf was Vlieghe ook nooit een grote voorstander van een massa-evenement in augustus met tienduizenden bezoekers, van wie een groot deel nog niet of onvolledig gevaccineerd zou zijn. Adviesraad GEMS had al laten weten dat het voorstel van de regering om vanaf de tweede helft van de zomer grote festivals mogelijk te maken “helemaal haaks stond” op wat zij had voorgesteld. “De vaccinatiecampagne is niet helemaal afgerond, want pas de helft van de Belgen is volledig gevaccineerd. De situatie is op dit moment nog heel fragiel en een massafestival brengt veel mensen bij elkaar, dat is een enorm risico”, blijft Vlieghe bij haar standpunt.

De infectiologe kijkt wel positief naar de toekomst en hoopt dat we volgend jaar opnieuw van festivals, en andere grote evenementen, kunnen genieten. “Ik begrijp dat mensen op dit moment heel teleurgesteld zijn en het doet pijn om te beseffen dat een pandemie niet van de ene op de andere dag voorbij is, maar de zaken zullen stilaan wel verbeteren. De situatie is nu ook al volledig anders dan een jaar geleden, en de komende maanden zal die, hoe meer mensen gevaccineerd zijn, nog verbeteren”, besluit Vlieghe.