Erika Vlieghe tempert hoerastemming: “Als cijfers verslechteren, moet je niet enkel naar onderwijs kijken”

Het aantal nieuwe besmettingen in ons land zit in dalende lijn, maar infectiologe Erika Vlieghe tempert de hoerastemming. Er zijn immers de Britse coronavariant, de ongunstige evolutie in onze buurlanden en tal van Belgische families die net op vakantie in het buitenland zijn geweest.

Ondertussen maken de scholen zich op om vanaf morgen de poorten weer open te zwaaien. De huidige coronamaatregelen in het onderwijs, blijven nog zeker tot de krokusvakantie van kracht, zo raakte gisteren bekend na overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de verschillende onderwijspartners en experten, onder wie ook Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep RAG, die de overheid adviseert.

Nieuwe variant

Stemmen die menen dat alles bij het oude is gebleven, geeft Vlieghe ongelijk. Omdat er bij de deskundigen ongerustheid heerst over de nieuwe coronavariant, werden de onderwijsminister en alle betrokkenen hiervoor gewaarschuwd. “We houden de cijfers heel angstvallig in de gaten”, zegt ze in ‘De Ochtend' op Radio 1. Er is daarnaast ook opgeroepen om alle regels die momenteel van kracht zijn “absoluut” ter harte te nemen.

Als de cijfers opnieuw verslechteren of de nieuwe variant steeds vaker opduikt in ons land, dan kunnen de maatregelen nog aangescherpt worden, zo maakte minister Weyts gisteren duidelijk na het onderwijsoverleg. Hij had het over een plan B, maar wat zou dat dan kunnen inhouden? Vlieghe haalt op Radio 1 het dragen van mondmaskers bij lagereschoolkinderen opnieuw aan. Het gaat om een maatregel die nog altijd op tafel ligt en door de RAG wordt onderzocht.

Tegelijk geeft de professor aan dat het onderwijs “geen eiland op zich” vormt. “Het maakt deel uit van de maatschappij. Dus als de cijfers verslechteren, moet je niet enkel naar het onderwijs kijken, maar ook naar andere zaken”, onderstreept Vlieghe.

Testen

“Met wat we nu weten, zelfs over de Britse variant, zijn er onvoldoende redenen om te denken dat de scholen de aanjager van de epidemie zijn”, aldus de infectiologe. “Maar we moeten daar heel voorzichtig in zijn. Als er (in de rest van de maatschappij, nvdr.) veel gevallen zijn, dan zijn er ook gevallen in de scholen. De cijfers volgen wat er in de maatschappij gebeurt. Ik denk dat we daar heel kort op de bal moeten kunnen spelen. Testen en snel het geweer van schouder kunnen veranderen is daarom belangrijk”, zegt Vlieghe.

Het heeft dan ook geen zin om bij stijgende cijfers met de vinger te wijzen naar één bepaalde sector, klinkt het. “We moeten op zoveel vlakken als we kunnen actie ondernemen.”

Met het einde van de kerstvakantie en de heropening van de scholen in het verschiet, roept de professor families die naar het buitenland zijn geweest dan ook op om “absoluut de quarantaine en testing te respecteren”. “We zijn in een extra staat van alertheid”, waarschuwt ze.

Grensgebieden

In een ruimer expertenrapport ter voorbereiding van het Overlegcomité op 18 december werden al een aantal pistes naar voren geschoven voor mocht de situatie opnieuw verder uit de hand lopen. “Dan moet je verder verstrengen op allerlei vlakken. Dat kan betekenen dat je nog wat meer reduceert in buitenschoolse activiteiten of overweegt om in de grensgebieden de winkels te sluiten.”

Het gaat om strenge maatregelen die men liever niet oplegt, “maar we zien toch de epidemiologische evolutie in onze buurlanden met lede ogen tegemoet”, legt Vlieghe uit. “We zijn daar extra voorzichtig voor.”

Versterkt weekendeffect

In eigen land blijven de coronacijfers ondertussen verder dalen. Komt dat omdat er tijdens de feestdagen minder werd getest? Vlieghe erkent dat er de laatste weken “een ondergebruik van de testcapaciteit is die recent was opgedreven”. Ze vraagt mensen die symptomen van Covid-19 vertonen zich te laten testen. “Dat is heel belangrijk. Coronatesten zijn een belangrijk element om de vinger aan de pols te houden.”

Verder wijst Vlieghe er nog op dat in deze vakantieperiode een versterkt weekendeffect te zien is. Mensen met symptomen stappen minder snel naar hun huisarts of testcentrum. “We moeten dus extra kritisch naar die cijfers kijken en daar niet te vlug hoera over roepen”, aldus nog de professor.