Erika Vlieghe: “Sommige mensen wensen mij dood, gewoon omdat ik de waarheid spreek. Dat komt hard aan”

Bij ons verboden, in de VS en Engeland nu perfect legaal: coronates­ten die u thuis kan uitvoeren

25 december Binnen het kwartier weten of u corona heeft zonder uw huis uit te moeten? In de VS en Engeland kan het binnenkort. De overheid heeft daar het licht op groen gezet voor snelle coronatesten die mensen zelf kunnen uitvoeren. Ze zijn van plan om miljoenen stuks onder de bevolking te verspreiden. In België zijn er nog geen zelftesten op de markt en is het verboden om als particulier sneltesten te gebruiken. Komt daar straks verandering in?