Erika Vlieghe over versoepelingen Overlegcomité: “Jammer als we daarmee de gunstige evolutie zouden doorbreken”

Terugkeren uit rode zone zonder quarantai­ne en na de eerste helft voetbal het café uit: dit brengt het Overlegco­mité

9:38 Het Overlegcomité is vandaag in vakantiestemming - al zou de discussie over het sluitingsuur van de horeca nog wel voor vuurwerk kunnen zorgen. De Croo en co beslissen vandaag dan ook hoe we deze zomer zullen reizen, en vooral welke consequenties eraan vasthangen, als Belgen uit exotische oorden terugkeren.