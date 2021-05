Erika Vlieghe: "Nog te vroeg om mondmaskers in de klas af te schaffen"

INTERVIEW. Marc Van Ranst: “Kans is reëel dat Indiase variant ook hier de nieuwe marktlei­der wordt”

13 mei Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) blijft bezorgd over het Zomerplan van het Overlegcomité. De coronacrisis is volgens hem zeker nog niet voorbij: “In maart 2020 noemde ik de strijd tegen het coronavirus een marathon. Ondertussen zitten we al aan een triatlon”, vertelt Van Ranst in een interview met De Morgen.