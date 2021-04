Erika Vlieghe maakt zich zorgen over geplande versoepelingen: “Heel veel op korte tijd”

“Om de cijfers te kunnen laten dalen, heb je voorzichtigheid, tijd, weinig contacten en weinig nieuwe gevallen nodig", zei Vlieghe. “Ondertussen zijn er natuurlijk veel noden in de maatschappij en dat weten we”, erkende de infectiologe ook. “Daarom hebben we vanuit de GEMS wat noden naar voor geschoven. Zo hebben we het idee ondersteund om voorrang te geven aan de heropening van onderwijs, maar ook dat is niet ideaal. Het is heel veel op korte termijn", aldus Vlieghe nog.

Quote Alles zal ervan afhangen hoe veilig ons gedrag zal zijn. In ons privéleven, op het werk, in de winkelstra­ten en bij de kapper. Erika Vlieghe

Zijn er dan te veel risico’s genomen? “Het was de wens om een plan te maken dat conditioneel is. We zijn blij dat die condities zijn ingebouwd, maar het zal niet makkelijk zijn om de herevaluatie te maken. Het is heel moeilijk om een evenwicht te vinden tussen enerzijds planning en anderzijds perspectief en voorzichtigheid. Als er zaken conditioneel zijn, bestaat de kans dat je die moet opschuiven. Alles zal ervan afhangen hoe wij dit als maatschappij invullen, hoe veilig of onveilig ons gedrag zal zijn. In ons privéleven én op het werk, in de winkelstraten en bij de kapper.”

Vlieghe maakt zich zorgen over twee specifieke versoepelingen. “Het versoepelen van het reisverbod zat eraan te komen, maar het zal ontzettend belangrijk zijn om op te volgen of mensen die uit een rode zone komen in quarantaine gaan. We weten uit ervaring dat er zo infecties en nieuwe varianten binnenkomen.”

“Het feit dat je op een bepaald moment meer dan één persoon binnen zou mogen zien staat een beetje haaks op de nadruk op buitenactiviteiten”, aldus Vlieghe nog, die iedereen oproept om zoveel mogelijk buiten af te spreken. “We hebben er allemaal nood aan om elkaar te zien, maar laat ons het alstublieft veilig houden.”

Heropening terrassen

Ook over de heropening van de terrassen op 8 mei drukt Vlieghe zich voorzichtig uit. “Op drie weken tijd kan er van alles gebeuren. De paaspauze is zijn effect nog aan het hebben. Het feit dat we minder contacten hadden en dat er minder mobiliteit was en geen activiteiten in scholen, moet nog volop zijn effect hebben. Het is op zich niet onmogelijk, maar nogmaals: we moeten dat ook verder waarmaken en onderhouden door de maatregelen te blijven respecteren”, besluit ze.

Volledig scherm Erika Vlieghe. © Reporters / QUINET