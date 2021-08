Erika Vlieghe: “Alles nu loslaten zou start schooljaar hypothekeren”

“Terwijl iedereen het er denk ik over eens is dat we dat zo normaal mogelijk willen laten doorgaan”, verklaarde de voorzitster van de adviesgroep GEMS in een interview met de Antwerpse zender ATV. Van der Hilst hield gisteren nog een opvallend pleidooi om net als in Groot-Brittannië de coronamaatregelen nu te versoepelen, nu de intensieve afdelingen in de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn.