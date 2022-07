Eric V. (56) stalkte ook eerdere ex-vriendinnen: “Het had evengoed mij kunnen overkomen”

Na alweer dubbele moord, de hallucinan­te cijfers: “Om de twee weken pogingen tot doodslag of moord door (ex-)part­ners in ons land”

Marly S. (35), de vrouw die in Kinrooi samen met haar neef om het leven werd gebracht door haar ex-vriend, is slechts één van de vele vrouwen die vermoord werden door hun (ex-)partner. Jaarlijks worden in ons land 40.000 feiten van partnergeweld gemeld en om de twee weken gebeuren er pogingen tot doodslag of moord door (ex-)partners. Professor en criminologe Anne Groenen (UCLL) voert onderzoek naar femicide: “9 op 10 gevallen gaan vooraf met ernstig psychisch geweld.”

